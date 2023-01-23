『Antonello Tedde アントネッロテッデ バッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 14時 26分に出品され03月31日 14時 26分に終了予定です。即決価格は11,483円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Antonello Teddeアントネッロテッデのトートバッグです。イタリアのサルディーナ島で作られる伝統織物を用いたバッグは美しいターコイズブルーの地中海に想い馳せながら使っていました。素朴なリネンの色味が馴染み良く気に入りました。



横約36cm、高さ約31cm、マチ 約11cm、ハンドル約56cm。

リネン50%、コットン50%。

お色目はアイボリーのコットン地にグレーのリネン。



コットン100%のものに比べて毛玉出来にくくお手入れしやすいように思います。又これからの時期にコートのボリュームに負けないバランスのとりやすさが気に入っておりました。5、6回程度の使用です。綺麗な内にお使い頂きたく、クローゼット整理にて出品いたします。



らくらくメルカリ便でのお届けになります。



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アントネッロテッデ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Antonello

Tedde

アントネッロテッデ バッグ