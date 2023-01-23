『バズリクソンズ デッキパーカージャケット クリーニング済み ペイント加工【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 12分に出品され03月27日 23時 12分に終了予定です。即決価格は18,411円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バズリクソンズ デッキパーカージャケット ペイント加工 コラボジャケット BM13039



サイズ:40肩幅:52cm身幅:61cm袖丈:57cm着丈:56.5cm



使用感ありますが着用には問題のない状態です。

デッキパーカージャケットの裏地がウールのタイプで秋ごろから春まで長く着られるジャケットです、購入時よりペイント加工が入っております。シーズンオフ着用後にクリーニングに出しています。

擦れや色落ち、変色等ありますので画像を確認後に購入して下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バズリクソンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バズリクソンズ デッキパーカージャケット クリーニング済み ペイント加工