『Mariarowena Yambot様専用✨VERSACE ハンドバッグ ヒョウ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 18時 55分に出品され03月31日 18時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GIANNI VERSACEの大人気モデルのハンドバッグが入荷致しました✨

アニマル柄と花柄のド派手なデザインが大人気で、高級感溢れるアイテムです^ ^

使用感はあるものの、まだまだ問題なくお使い頂けます！





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【アイテム】

GIANNI VERSACE

ジャンニヴェルサーチ

ヴェルサーチェ ベルサーチ



ハンドバッグ トートバッグ

手提げかばん 鞄 バック bag

レザー 本革 ナイロンキャンバス

ブラック 黒 イエロー系 黄色系

マルチカラー

レオパード ヒョウ柄 豹柄

アニマル 花柄 フラワー 王冠

グレカ グリーク

エンボスロゴ

レディース メンズ

ハイブランド 高級感



お持ちのショルダーストラップにて2way利用も可能です！





【サイズ】

高さ25cm

幅36cm

マチ13cm

ハンドル高さ13cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





【状態】

外側上部に押し跡、内側剥がれがございますが、ボロボロ剥がれてきたりベタついたりはしておらず、使用には問題ない状態です。



全体的に使用感がございますが、まだまだお使い頂けます✨





【カラー】

ブラック

イエロー系

マルチカラー



【素材】

レザー

ナイロンキャンバス



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



【購入先】

大手リサイクルショップ

ブランドリユース店

ブランドオークション

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場

にて鑑定済みの正規品です。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号:06740WV1091 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Mariarowena

Yambot様専用✨VERSACE

ハンドバッグ

ヒョウ