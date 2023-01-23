『KAPTAIN SUNSHINE × INDIVIDUALIZED SHIRTS【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 03時 51分に出品され04月18日 03時 51分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KAPTAIN SUNSHINE × INDIVIDUALIZED SHIRTS × JOURNAL STANDARD ボタンダウンシャツLサイズ



キャンディストライプ青×白



サイズL

着丈 78

身幅 67

肩幅 55

袖丈 58



定価29,000円+税



結構前のモデルですが数回しか着ていないので状態良いです。まだ生地も硬い感じします。



"BACK TO 90s" をテーマに作り込り込んだボタンダウンシャツは、縦横共にたっぷりと XXL サイズをイメージしたサイジングで、クラシックな「INDIVIDUALIZED SHIRTS」のボタンダウンシャツ仕様を忠実に再現。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ KAPTAIN

SUNSHINE

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INDIVIDUALIZED

SHIRTS