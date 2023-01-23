『Thom Browne トムブラウン キルトダウン ジャケット ネイビー 00【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 02分に出品され03月22日 18時 02分に終了予定です。即決価格は91,080円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Thom Browne

トムブラウン

キルトダウン ジャケット

オーバーコート

ネイビー

サイズ00



☑︎サイズ表記：00

肩幅40cm、身幅44m、袖丈59cm、着丈81cm

※平置きかつ素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



☑︎カラー：ネイビー

☑︎素材：毛 100%、ポリエステル 100%、ダウン 80%、フェザー 20%

☑︎状態：数年前に主人がトムブラウン青山店で購入したダウンです。

数回着用し、保管しておりました。色褪せ等もなく、気になる汚れやダメージは特に見当たりません。これからもご使用いただけるお品物です。



しかしながら最後のお写真の通り、裏地の箇所に毛玉が付いていることを予めご了承ください。(左右両方)



ポニークリーニングでクリーニング済み。

小さく折り畳んでの発送となります。



古着ですので記載のない僅かな汚れや擦れなどがある場合があります。ご理解のある方のみご購入ください。

また、中古品のため神経質な方はご遠慮ください。



ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トムブラウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Thom

Browne

トムブラウン

キルトダウン

ジャケット

ネイビー

00