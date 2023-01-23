『寄付対象品 ETRO エトロ ペイズリー柄 バイカラー トートバッグ ストライプ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 22時 18分に出品され03月04日 22時 18分に終了予定です。即決価格は7,082円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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販売利益の5％を能登半島地震支援（日本財団）へ寄付中です。

私からご購入いただければ能登半島地震で被災されている方々への支援にもなります。



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・フォロー割

・まとめ割り



がございます。

詳しくは説明文一番最後に記載しておりますので、是非ご確認ください。



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※タバコ吸いません。ペットも居ませんのでご安心ください





【ブランド】



ETRO エトロ





【サイズ：実寸】（cm）



※撮影時に測定した実寸サイズとなります。



W：30

H：32

D：7



ハンドル高さ：17



※平置き採寸

手作業採寸のため誤差はご了承下さい。





【商品について】



ギャランティーカード付

ペイズリー柄

バイカラー

トートバッグ

ストライプ

ナイロン





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【送料について】



無料



丁寧に梱包して発送させていただきます。





※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。



※状態は主観になります。used品、新品等の場合でも保管品のため完璧を求める方はご遠慮下さいませm(_ _) m



※必ずお写真確認下さい。



【購入場所】

大手リサイクルショップにて購入しました。





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C1-3408 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エトロ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 寄付対象品

ETRO

エトロ

ペイズリー柄

バイカラー

トートバッグ

ストライプ