『L新品47%of メゾン マルジェラ エルボーパッチ ニットカーディガン グレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 08時 09分に出品され03月25日 08時 09分に終了予定です。即決価格は55,167円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Margiela 4 14 メゾンマルジェラ メンズ レディース

23AW新品 エルボーパッチ ニット カーディガン セーター グレー デストロイ 長袖 ニット ブルゾン ジャケット アウター イタリア製



カラー グレー

サイズ L

参考定価 20万1300円程

素材 ウール46% リネン31% コットン23% ( パッチ 牛革 )

着丈79 肩幅54 身幅61 袖丈65cm



素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。



新品未使用のマルジェラ正規取扱店での購入品になります。

マルジェラジャパン代理店タグ付きの正規品になりますので、ご安心下さい。

購入時のタグ、スペアボタン付きになります。



23AW の エルボーパッチ デストロイ ニットカーディガン セーター です。



デストロイの仕様で、裾や袖口付近にダメージディテールの加工が施されており、マルジェラらしいデザインになっております。



最上部のボタンには、レッド M のエンブロイダリー入りになります。

後見頃にはメゾンの象徴的な4つのステッチが入っております。



ウール リネン コットン ブレンドのロングシーズンお使い頂ける生地感になっております。

少し厚めになりますので、 長袖シャツ ロング Tシャツ タートルネック カットソー スウェット 等の羽織りや、 オーバーサイズ コート のインナー等にもお勧めです。



定番のエルボーパッチニットカーディガンになります。

定価以下で出品させていただきますので、お探しの方はこれを機会にいかがでしょうか。



他でも出品しておりますので、他で売れましたら予告なく削除致します。

ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ L新品47%of

メゾン

マルジェラ

エルボーパッチ

ニットカーディガン

グレー