『Acer Nitro 34インチ VA モニター【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 08時 45分に出品され04月29日 08時 45分に終了予定です。即決価格は43,350円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能パネル】

34インチのVAパネルを採用し、広視野角と鮮やかな色彩を実現。QHD解像度でクリアな映像を提供します。



【滑らかな動き】

240Hzのリフレッシュレートと0.5msの応答速度により、ゲームや動画が滑らかに表示され、遅延を最小限に抑えます。



【ゲーミング向け機能】

AMD FreeSync Premiumに対応し、ティアリングやスタッタリングを防ぎ、快適なゲーム体験を提供。HDR10対応で、よりリアルな映像を楽しめます。



- ブランド: acer

- モデル: Nitro

- サイズ: 34インチ

- パネルタイプ: VA

- 解像度: QHD

- リフレッシュレート: 240Hz

- 応答速度: 0.5ms

- HDR: HDR10

- FreeSync: AMD FreeSync Premium

- 曲率: 1000R



自分の手持ちの中でこちらの商品を最大限引き出せるものを所持しておらず出品しました。数回しかゲームに使用していませんので状態はとても良いです。

値下げはできません。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし