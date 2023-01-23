『オーラリー BRUSHED SUPER KID MOHAIR KNIT POLO【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 16時 28分に出品され03月18日 16時 28分に終了予定です。即決価格は13,260円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーラリー

BRUSHED SUPER KID MOHAIR KNIT POLO



サイズ3



色 ブラック(グレー色も若干混ざってる)



南アフリカ産の柔らかなスーパーキッドモヘヤを甘撚りに紡績し、芯糸にも柔らかい天然繊維のウールを使用して編み上げたこのニットは、軽くて滑らかな肌触り、モヘヤ特有の光沢感とボリュームのある毛足の長さが特徴です。



23AW

モヘヤニットポロ

伊勢丹新宿店にて購入



店頭、オンライン共に完売商品です。

とても良いデザインのモヘヤニットポロです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: オーラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ オーラリー

BRUSHED

SUPER

KID

MOHAIR

KNIT

POLO