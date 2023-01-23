『softmachine ソフトマシーン マウンテンパーカー M ジャケット 長瀬【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 06時 43分に出品され03月17日 06時 43分に終了予定です。即決価格は9,607円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少☆

softmachine ソフトマシーン



マウンテンパーカー ナイロンジャケット

ジャケット パーカー コート ブルゾン

裏地 総柄 ワッペン タトゥー ウルフ



サイズ M

着丈 背中 フード付け根～裾 67.5

身幅 56

裄丈 71

平置き素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m



美品となりますが、自宅保管品となりますので古着にご理解頂ける方、神経質な方は御遠慮下さい。









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好きな方は是非 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ソフトマシーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ softmachine

ソフトマシーン

マウンテンパーカー

M

ジャケット

長瀬