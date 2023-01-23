『【未使用に近い】KARCHER スチームクリーナー SC JTK10【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 23時 01分に出品され04月15日 23時 01分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ケルヒャー
Panasonic セパレート型コードレス掃除機 MC-NS10K
¥ 16320
【新品・未使用・激安】モップおまけ付き dyson V8 コードレス掃除機
¥ 14500
ダイソン DC63
¥ 7020
未使用 新品 アイリスオーヤマ コードレス サイクロン 掃除機 車内掃除 iu
¥ 10842
フランスベッド ネオトニカ NeoTonica 水フィルター 掃除機
¥ 13000
Roborock S7 MaxV Ultra S7MU52-04（未使用品）
¥ 40000
ダイソン SV12 V10 掃除機
¥ 9360
KÄRCHER JTK 高圧洗浄機
¥ 12870
エコバックス DEEBOT N8Pro+ 本体
¥ 12000
mindoo AquaX ミンドーアクアエックス MIA-N001 BLK
¥ 16100
ダイソン V8 スティッククリーナー 新品未使用品
¥ 13900
ロボット掃除機水拭き 両用3000pa強力吸引 超薄型 音声対応 Wifi
¥ 10826
ブラーバジェット m6 アイロボット iRobot ロボット掃除機 本体
¥ 9425
HITACHI▽CV-F50
¥ 8580
美品 iRobot ルンバ 642 ロボット掃除機 本体・充電器 動作確認済み
¥ 7410
ロボット掃除機 ROBOROCK S6 MaxV
¥ 11960
Anker EufyRoboVacL35Hybrid+ ロボット掃除機
¥ 13189
エンジン式高圧洗浄機 23MPa 7馬力 9.5/min コードレス 高出力
¥ 25300
落札価格7566円
103 入札履歴
終了
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