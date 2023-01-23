『【未使用に近い】KARCHER スチームクリーナー SC JTK10【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 23時 01分に出品され04月15日 23時 01分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【未使用に近い】

ケルヒャー スチームクリーナー

SCJTK10 おまけ付き



自宅保管になりますのでご了承ください。



使用しようとして出しましたが使わず、そのまま置いていたものになります。付属品は揃っています。別売りのアクセサリーもいくつか付けています。(6枚目の写真をご覧下さい。)



本体には目立つ汚れや傷はありません。



購入後は24時間以内に発送いたします。即購入もOKです。









【高性能スチームクリーナー】

KARCHERのSC JTK 10は、強力なスチームで頑固な汚れを効果的に除去します。家庭やオフィスでの使用に最適です。



【多機能付属品】

ホースやノズルなどの付属品が揃っており、さまざまな場所での清掃が可能です。特に、狭い隙間や高所の清掃にも対応しています。



【コンパクトで扱いやすい】

コンパクトなデザインで収納が簡単。軽量なので、持ち運びも楽々です。



- ブランド: KARCHER

- モデル名: SC JTK 10

- 色: イエロー

- 付属品: ホース、ノズル、取扱説明書

- 本体サイズ: コンパクトデザイン

- 接続部: スチームノズル接続部



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ケルヒャー