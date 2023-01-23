『激レア ビンテージ VANS MMMM！ Tシャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 39分に出品され03月05日 12時 39分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈57身幅57肩幅50袖丈19

表記はXLですが実際は小さいです。採寸をご参照おねがいいたします。着用するよりは観賞用かと思います。

価値がわかる方のみご購入をお願いいたします。



Used & Vintage

全体的に古着特有の使用感がございます。古着やビンテージへのご理解をいただきご検討お願いいたします。

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古着

ビンテージ

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カラー···パープル

柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ユーエスヴァンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 激レア ビンテージ VANS

MMMM！ Tシャツ