『MAATEE&SONS FRENCH KARSEY COAT COMOLI【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 24分に出品され03月30日 14時 24分に終了予定です。即決価格は50,000円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAATEE&SONS FRENCHKARSEY COAT

カラー:CHACOAL size3（L）



状態3〜4回着用程度の美品です。

クリーニング後クローゼットにて保管しておりました。



【商品説明】

ヴィンテージのミリタリーコートにみられる強めの肩傾斜と丸みのあるラインが特徴のバルカラーコートです。前振りの2枚袖と独特なアームホールの形状で、体に沿う自然なラインと袖の可動域の広さをもたせています。生地はフランスのヴィンテージファブリックを解析分解して作成された変形のカルゼ組織です。綾目の立ち方が独特で、シャンブレーにすることでより男らしく、ヴィンテージさながらの雰囲気に仕上がっています。





#MAATEE&SONS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マーティーアンドサンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MAATEE&SONS

FRENCH

KARSEY

COAT

COMOLI