『✨美品✨ ボッテガヴェネタ トートバッグ スウェード ショルダーバッグ ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 28分に出品され03月15日 10時 28分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

ボッテガヴェネタ BOTTEGAVENETA

トートバッグ ショルダーバック

肩掛けカバン 大容量 タッセル

美品 レア 希少



○サイズ

横幅 35センチ

高さ 30センチ

マチ幅 12.5センチ



○素材 スウェード レザー 本革



○色 ブラック 黒



○状態 お勧めポイント



柔らかくて丈夫なスウェード作りの大きめ

トートバッグです。

デザインがシンプルでおしゃれ、大容量です。

ファスナープルがレザーのタッセルなのも素敵

です❢

スウェードの状態も良く、目立つ汚れや傷はあ

りません。

内側もとてもきれいです。

ボッテガヴェネタの希少なお勧めのバッグです

✨



○購入元

大手リサイクルショップ、またはブランド品を

扱うストアからのオークション購入です。

鑑定済の正規品のみを購入しています。



○発送

メルカリ便の匿名配で、24時間以内、翌日には

発送いたします。

特に支障の無い物は、折りたたんで発送する場

合もございますが、大切に梱包致します。

らくらく便からゆうゆう便に変更させて頂く場

合がありますので、ご了承下さい。



NO. 11172474051



カラー...ブラック



素材...本革



特徴...マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨美品✨ ボッテガヴェネタ トートバッグ スウェード ショルダーバッグ ブラック