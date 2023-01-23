『新品・タグ付き NBA - LAKERS スウェット パーカー 黒×紫 L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 03時 40分に出品され04月14日 03時 40分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NBA - LAKERS レイカーズ スウェット パーカー

タグ付き 新品 アメリカ購入品！



カラーは紫×ブラックです。

紫のお色味は、写真の5.6枚目を参考にしてください。



サイズ：Lサイズ（USサイズ）

着丈約75cm、身幅約60cm、袖丈（わきの下から）約51cm

(すべて平置き採寸 素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。)



新品未使用、タグついたままです。

未使用ですが、左肩部分に毛玉があります。

6枚目の写真にてご確認ください。





海外製品は本体、外箱や包装などに初めから型崩れや擦れなどが見られたり、画像に写りきらない微細な擦れなどがあります。まじまじ見ないと分からないものは見落とすことがあります。完璧な品物や日本のお店のクオリティをお求めの方、神経質な方はご遠慮下下さい。特にブランド品や大手メーカーの品物はすり替え防止のため返金・返品はできません。



即購入いただけます。

恐れ入りますが、お値下げ交渉は不可とさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

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メンズ

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NBA

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LAKERS

スウェット

パーカー 黒×紫 L