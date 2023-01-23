『浴衣反物 寛斎 KANSAI【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 05時 23分に出品され04月08日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 山本寛斎の浴衣反物です。

古い物ですが素敵な色柄です。

ベースは濃いブルー。

綿100%

しなやかな綿です。



※反物は未使用品ですが、全部を開いてみておりません。

内側に写真や商品説明にないシミやアクがあるかもしれませんこと、

ご理解の上でのご購入お願いいたします。



浴衣はもちろん、洋服や小物にも素敵だと思います。



他にも色々と出品してますので、是非ご覧になってみてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カンサイ

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 浴衣反物 寛斎 KANSAI