『浴衣反物 寛斎 KANSAI【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 05時 23分に出品され04月08日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|カンサイ
新品 未使用 ストライプ模様 一重
¥ 10530
美品 総絞り 手絞り パール加工 駒刺繍 金彩 舞花文 逸品 フルセット 振袖
¥ 76143
408mr120◇二部式 作り帯 二重太鼓 紬 ジャワ バティック 袋帯◇美品
¥ 10686
金彩友禅名匠♦和田光正 落款有♦寒暖光で表情を変える名工の業物♦稀少ローズ訪問着
¥ 23000
411my10◇綴れ 樹花文 枝花 お太鼓柄 茶系 袋帯◇美品
¥ 9360
反物 絞り正絹 未使用
¥ 7488
ZF1004 本場大島紬 縞大島 証紙付 しつけ糸 未着装 未使用 美品 正絹
¥ 12870
振袖 ２０歳 成人式 白地に黒
¥ 15333
レアカラー！新品未仕立 博多帯 琥珀織 誠之輔 八寸名古屋帯 仕立代込A3-24
¥ 33000
2482半幅帯＆豪華帯留め・帯飾り・絹帯締め 和装小物 化繊半幅帯
¥ 437448
振袖 未使用 成人式 結婚式 フォーマル 晴れ着 正絹 MQ46
¥ 9282
未着用 未仕立て 袋帯 華紋 パープル 華やか 菱 着物 112a d
¥ 16692
振袖フルセット ‼️ ばみゅ様専用‼️
¥ 18920
小紋 フルセット 着物 正絹 更紗模様 付け下げ風 鹿 f8
¥ 11090
新品 浴衣 セット 浴衣セット ゆかた 大人 レディース Y4-74
¥ 10904
お仕立て付き【織匠 にしむら◆本場越前博多織 全通柄紋八寸名古屋帯】オフホワイト
¥ 50370
219 振袖フルセット 正絹 薄紫 ライラック 金彩 手描き 総柄 華やか レア
¥ 25398
正絹 絞りお着物 袷 矢羽柄
¥ 7020
落札価格7644円
185 入札履歴
終了
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