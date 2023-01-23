『日本製 厚手 カシミヤ100% クルーネック ニット ピュアカシミヤ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 57分に出品され03月10日 16時 57分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【特徴】

・男女ともに使えるデザイン

・高級・高機能素材のカシミヤ100%

・しっかり暖かい厚手〜中厚手の生地感

・日本製





【素材】

カシミヤ(カシミア,Cashmere)



「カシミヤの特徴」

・軽さと保温性・保湿性に優れる

・放湿性が高く蒸れにくい

・柔らかい肌さわりと上品な光沢感と風合い

・弾力性に優れ型崩れしにくい





【ニットの詳細】

生地の厚さ: 厚手~中厚手

ネックの形: クルーネック



生産国: 日本製





【サイズ(cm)】

表記サイズ: 画像をご覧ください。



肩幅: 54

身幅: 53.5

着丈: 69

袖丈: 59

袖幅: 8



多少の誤差はご容赦ください





【色】

黒色(ブラック)





【状態】

目立った傷や汚れはありません





【管理番号】

mdy-904





【発送と購入】

・即購入OK

・送料無料

・ペット喫煙なし

・防水梱包

・値下げ交渉は希望価格を提示してください





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【タグ】

メイド・イン・ジャパン

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プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 日本製

厚手

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