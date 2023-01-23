『COACH ホーボー コーチ ワンショルダーバッグ ブラッグ 11161【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 00時 29分に出品され04月26日 00時 29分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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目立った破損スレや汚れがなく、美品です。

物は画像にあるもののみです。



禁煙、ペットは飼っておりません。



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カラー···ブラック



汚れ・破れなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

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レディース

バッグ タグ COACH ホーボー コーチ ワンショルダーバッグ ブラッグ 11161