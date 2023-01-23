『ジャックダニエル メンズ 秋冬 アウター 上着 ブルゾン MENS お洒落【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 49分に出品され03月11日 20時 49分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます∠( `°∀°)／

【新品未使用】【送料無料】【最速発送！】

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■寸法



"表記2XL

着丈73

肩幅 縫い目なし

身幅64

袖丈 襟横まで81"





あくまでも素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。

出品している商品は全て

nobrand novintage noofficialです。ご了承ください。(´︶` )





※サイズ表記タグはボディが違う場合はばらつきがあります。:;((っ°ө°ｃ));:

★サイズ表記よりも寸法（着丈 肩幅 身幅 袖丈）で判断をお願いします。

表記に惑わされず、お手持ちのお洋服と着丈だけでも比較して、安心してお買い物ください！

出品時のメルカリ表記と実物の表記が違う場合がございますのでご確認お願いします！





※新品特有のにおいや 黒い服は未使用特有のアイロンのテカリがあること

洗濯と共に馴染んできて、気にならなくなります。糸くずなどもご理解ください！





出品中の商品は基本的に新品商品です

神経質な方はご遠慮ください。





随時新商品を出品していますのでフォローよろしくお願いいたします✨



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袖丈...長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

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