『「毛皮の宝石」ミンクの輝きが美しいコート レディース 毛皮 リアルファーコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 01時 28分に出品され03月09日 01時 28分に終了予定です。即決価格は26,864円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年のブレイク予感の一品

独特の模様と光沢感をが魅力です。

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・非常に柔らかいミンクファーを贅沢に使用した、手触り気絶級のレディースコートです♪

・ミンクならではの高級感あるきらびやかな光沢・しなやかなシルエット・柔らかな手触りをお楽しみ頂ける極上の逸品です◎

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どんな場面でも見劣りしない圧倒的な素材美で、

パーティー等の華やかな席でも格別の存在感を発揮します。

毛皮素材には厳冬期の屋外にも対応できる防寒機能があり、

様々な場面で活躍し、長く愛着をもってお使い頂けます。

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気に入って頂ける方に是非！！！

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■サイズ：S 着丈60cm、胸周り102cm、ゆき丈65cm（ゆき丈→襟付け根に当たる部分から、肩を通って袖口までの長さ）

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素材毛皮：ミンクファー

裏地：シルクタッチ

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ポケット

外側：●左右に1ヶ所ずつ

内側：ポケット×1

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裏地つき。留め具・マグネット×1、スナップボタン×5

日本では目にした事のない大変珍しいデザインになり、 とても貴重な一枚♪

主に新品♪未使用品を出品し、発送前に必ず検品を行っております 。

最後までお読み頂きありがとうございました！

お取り引きを楽しみにお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

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