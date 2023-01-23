『フランクアンドアイリーン/ルーク★サンドベージュ★S★国内正規品★LUKE【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 55分に出品され03月06日 17時 55分に終了予定です。即決価格は9,352円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Frank&EileenのLUKE(ルーク)、ダメージ加工デニムシャツです。



サイズは希少なS(一般的なMサイズ)、お色はベーシックで合わせやすいサンドベージュです。



Oceansにも定期的な掲載があり、ロンハーマン等でも取り扱いがあるブランドです。



サザビーリーグのタグ付きの国内正規品で、現在の定価は42900円になります。



個人的所感ですが、昨年は販売がなく、今年の新色カラーでリバイバルした事もあり、とても人気のあるお色かと思います。



以下、商品説明です。



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シンプルなポケットを左胸に配した「ルーク」は、ポケットが全身の目線を上げバランス良くスタイリッシュな印象に。



6.5オンスのイタリア製デニム素材を使用したシャツは、デニム素材とは思えない軽さと柔らかさで、盛夏は袖をロールアップして心地よく羽織れる一着。



何年も着込んだかのように随所に施されたビンテージ加工やシワ加工が、こなれ感を演出してくれます。



フロントはボタンにて開閉が出来、小振りなエリが全体をうまくまとめ上げてくれます。



ボタン合わせの造りとしてはメンズとなりますが、女性がお召しを頂いてもルーズなシルエットで着こなしを提案してくれるかと思います。



※素材：コットン100％

※ Frank&Eileenらしい、USA製の程よいUSED加工が施されています。

若干の使用感はあるかと思いますが、全体的な状態は良好です。



あくまで個人保管品ですので、完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。



シャツ種類···その他、デニムシャツ

襟···レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: フランクアンドアイリーン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ フランクアンドアイリーン/ルーク★サンドベージュ★S★国内正規品★LUKE