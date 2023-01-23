『27cm THE NORTH FACE ヌプシTHERMOLITE vibram【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 07時 53分に出品され03月22日 07時 53分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドア製品のリーダーとして知られています。このブーツは、その高品質と耐久性で知られるブランドの一部です。



【快適な保温性】

THERMOLITE素材を使用しており、寒い環境でも足を温かく保つことができます。waterproof、vibram sole採用なので冬のアクティビティに最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら洗練されたデザインは、カジュアルなスタイルにも合わせやすく、様々なシーンで活躍します。

ノースロゴもブラックなのでシックです。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- モデル名: THERMOLITE

- サイズ: メンズ



使用回数屋外1回、数時間のみ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 27cm

THE

NORTH

FACE

ヌプシTHERMOLITE

vibram