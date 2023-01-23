『FURLA レザー トートビジネスバッグ メンズ ノートパソコン収納【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 21時 26分に出品され04月30日 21時 26分に終了予定です。即決価格は24,840円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年以内に購入しました。



パソコンが入ります。

FURLAのメンズですが、使っていたのは私です(女性)



仕事用として3ヶ月ほど使用しましたが、

パソコンを持ち歩かない仕事となり

使う機会が減ったため出品します。





バーキンの35とほぼ同じ大きさです。

肩がけできるので大変楽に荷物を持てます。



パソコンを入れるスペースは

クッション性のある仕切りで安心です。

ポケットがたくさんあるのも便利です。



FURLAターンロックを外すと、

チャームや必需品を掛けることが出来ます。





持ち手も含め、高品質のレザー。

綺麗な状態だと思います。





正規店での購入。証明書あります。



サイズ

たて 約25cm (持ち手を入れると約49cm)

よこ 約37cm

まち 約15.5cm





- カラー: ブラック

- 素材: レザー

- デザイン: トートバッグ

- ブランドロゴ: あり

- サイズ: 写真は13インチノートパソコン。14インチも収納可能





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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メンズ

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レザー

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