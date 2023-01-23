『NUMBER (N)INE 黒 カーゴパンツ デニム【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 13時 34分に出品され04月25日 13時 34分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

NUMBER (N)INEは、独自のデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このカーゴパンツは、デニム素材を使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。



【機能性】

多くのポケットが付いており、収納力に優れています。前面に4つ、背面に2つのポケットがあり、実用性が高いです。



【スタイル】

黒のカーゴパンツは、カジュアルからストリートスタイルまで幅広くコーディネート可能です。リブ裾デザインにより、フィット感も良好です。



- ブランド: NUMBER (N)INE

- 色: 黒

- スタイル: カーゴパンツ

- 素材: デニム

- ポケット数: 前面4つ、背面2つ

- ウエストタイプ: ゴムウエスト

- 裾タイプ: リブ裾

ナンバーナイン Number nine テーパード 裾ゴム ジョガー ミリタリー カーゴ パンツ ボトムス メンズ ウエストゴム



色✔黒

素材✔コットン95

サイズ ✔S

実寸サイズ ✔ウエスト 68-86cm/ 股上 26cm / 股下 69cm

173cm着用にて丁度良いサイズ感になります。





ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ NUMBER

(N)INE

黒

カーゴパンツ

デニム