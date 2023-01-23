『【美品】マスダゴルフ STUDIO-1 パター 34インチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 19時 13分に出品され05月15日 19時 13分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パター タイプ···ピンタイプ



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マスダゴルフ スタジオ1 ブラック

長さ 34インチ

純正ヘッドカバーが付きます。

グリップ マスダゴルフ純正



かなりの美品ですが、あくまで中古品であることをご理解の上、ご購入ください。

お値下げにも応じますので、コメントお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マスダゴルフ