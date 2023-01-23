『未使用Burberrys チェック柄京都 西川羊毛掛け布団【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 02時 09分に出品され03月30日 02時 09分に終了予定です。即決価格は7,238円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用のまま箱にいれて保管していました。

サイズ150×200cm

圧縮して発送いたしますので宜しくお願いします。



【ブランドの魅力】

Burberrysの掛け布団は、ラグジュアリーなデザインと高品質な素材が特徴です。特に、チェック柄はBurberryのアイコニックなスタイルを反映しています。



【素材の特性】

ウール素材は、保温性に優れ、快適な睡眠環境を提供します。寒い季節でも暖かく、柔らかな肌触りが魅力です。



【デザインの特徴】

ベージュの色合いは、どんなインテリアにもマッチしやすく、シンプルながらもエレガントな印象を与えます。



- ブランド: Burberrys

- デザイン: チェック柄

- 素材: ウール

- 色: ベージュ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 新品、未使用