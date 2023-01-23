『【OUR LEGACY】DRIP BAG フェイクファー バッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 03時 58分に出品され03月23日 03時 58分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【OUR LEGACY】アワーレガシーブラックレザー バッグ DRIP BAG Black Fake Fur





ブラックのフェイクファーを使用したドリップバッグ。 イタリア製の毛深いアクリルとポリエステルの混紡生地で作られたドリップバッグは、大きな中央ポケットと強化レザーハンドルが特徴です。



バッグの中央ポケットのサイズは幅約38cm、深さ約33cmです。 ストラップの長さは約40cmです。





●イタリア製生地

●アクリル80％ ポリエステル20％

●大きな中央ポケット

●革強化ハンドル

●フェイクファー生地



即購入⭕️値下げ⭕️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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メンズ

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