『大徳寺『前大徳 足立 泰道』筆！『雨収山岳青』一行書！紙本/共箱/栞/紙箱付【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 14時 37分に出品され05月06日 14時 37分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 木箱の大きさ 約7.5㎝×約7.9㎝×約38.7㎝



掛軸 幅 約35.7㎝(軸先を含む) 長さ 約173㎝



付属品は写真のもので全てです。写真以外のものはありません。箱に経年の小傷、汚れなどがあります。掛軸は若干のシミ、汚れなどがありますが良き一品です。写真参照でお願いします。



掛軸は時代物ですので経年の傷み、汚れ、シミ、シワはご了承の上、よろしくお願いします。時代ものにご理解のある方のご購入をお願いします。



全ての細かな写真がとれていない為、写真・文書で至らない細かな傷などがある場合がありますが時代物の為、ご理解・ご了承くださる方のみのご購入をよろしくお願いします。



ゆうゆうメルカリ便は郵便局の規定で日時指定ができませんので、ご了承の上、宜しくお願いします。



新品をお求めの方や神経質な方はご購入をお控え下さいませ。



#茶掛 #掛軸 #前大徳寺 #茶道具 #紫野 #大徳寺 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書 商品の状態: やや傷や汚れあり