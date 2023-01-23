『Air Jordan 1 high og ナチュラルグレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 24分に出品され03月07日 14時 24分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|25.5cm
|ブランド:
|ジョーダンブランド
Nike Off-White Air Presto
¥ 15000
30cm hoka tor ultra hi2 wp ハイカット ベージュ
¥ 11400
【CAMPER】美品✨ Peu Pista GORE-TEX 24cm
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¥ 31680
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¥ 9855
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¥ 11700
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¥ 7800
落札価格11700円
454 入札履歴
終了
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