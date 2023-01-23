『Air Jordan 1 high og ナチュラルグレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 24分に出品され03月07日 14時 24分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年ごろモノカブで購入した物です

大きな傷や汚れはありませんが、画像にて状態の確認お願いします



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よろしくお願いします



即購入OK

555088 018

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#HYPERCRIMSON 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: ジョーダンブランド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Air

Jordan

1

high

og

ナチュラルグレー