『クローバル Cloveru with PENNEYS JACKET ペニーズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 23時 27分に出品され05月03日 23時 27分に終了予定です。即決価格は27,300円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Cloveru with PENNEYS / REVERSIBLE JACKET

Skull & Tiger Reversible Jacket



Cloveru®とPenneyｓのコラボレーションによるベロアとサテン生地を起用したスペシャルなリバーシブルジャケットがリリース。



ビンテージにはない、身幅や着丈・バランスを考慮したCloveru のエッセンスが詰まった Pennys 社との温故知新なコラボレーションモデル。贅沢に細かく施された刺繍を含めスペシャルピースになること間違いなしのスタイルを。



素材

表生地:コットン100%

裏生地:ポリエステル95%,ポリウレタン5%

リブ:アクリル100%



サイズ:

L 着丈約74cm 身幅約68cm 裄丈約89.5cm



BLACK



自己紹介文をご確認の上、ご購入をお願いいたします。



#スカジャン

#ベトジャン

#スカル

#タイガー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: クローバル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ クローバル

Cloveru

with

PENNEYS



JACKET

ペニーズ