『美品☆BURBERRY BLUE LABELモッズコート ファ-インナ-取り外し【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 18時 39分に出品され04月04日 18時 39分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRY BLUE LABEL

(バーバリーブルーレーベル)



キルティングライナー

ライナー着脱可能

取り外したライナーは、ジャケットとして着用可能

ポッケ裏ノバチェック

左肩にファスナーポケット

裾、腰回りにしぼりがついているためシュッとキレイめに着ることができます。

ファー未使用

コートも実際未使用です。

定価約8万円。



▪︎サイズ: 平置き実寸[目安]

・着丈 76cm (襟元から裾までの長さ)

・肩幅 39cm (両肩先の縫い目の間の長さ)

・身幅 49cm (両袖付け下の間の長さ)

・袖丈 63cm (肩先から袖口までの長さ)

表記サイズ: 38(M相当)



▪︎素材

本体

ナイロン：100%

中綿

ポリエステル：100%

レザー

牛革



ライナー

ボア

ポリエステル：100%

キュプラ：52%

ポリエステル：48%



▪︎カラー

ブラック

デザイン: ノバチェック



・コンパクトに梱包して圧縮発送させて頂きます。折りシワが出来た場合はご了承下さい。

保管上又は梱包した際のシワが付いたりします。

・出品時には1着1着汚れなどチェックして

おりますが、見落としがある可能性もあります。ご了承ください。写真を確認下さい。

・本商品はusedになりますので、ご理解いただけますようお願い致します。

新品と同様にお考えの方は、トラブル防止のため、ご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品☆BURBERRY

BLUE

LABELモッズコート ファ-インナ-取り外し