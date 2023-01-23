『DENIM TEARS Tyson Beckford Sweater L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 06分に出品され03月22日 21時 06分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



状態が良好で未使用

購入後、ずっとクローゼットにしまっていて着る機会がありませんでした。



サイズ...L

素材: 95% コットン, 5% カシミヤ

デザイン: アメリカ国旗のデザイン

色: クリーム色

刺繍: DTの刺繍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: デニムティアーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DENIM

TEARS

Tyson

Beckford

Sweater



L