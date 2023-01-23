『XLサイズ ブルコ BLUCO スウエット トレーナー 新品 ブラック 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 15時 55分に出品され04月12日 15時 55分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ncnrでお願いします。



以下メーカーサイトより



オリジナルの裏パイルスウェット生地を使用したヘビーウェイトのスウェットシャツです。



OLDロゴをプリントしました。





両サイドにポケットあります！



XLサイズ:着丈73cm/身幅62cm/肩幅55cm/袖丈66cm/裄丈93.5cm





多少の誤差はご理解お願いいたします。





【素材】コットン





カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ブルコ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ XLサイズ ブルコ BLUCO

スウエット トレーナー 新品 ブラック 黒