『Keboz パーカー フーディ スウェット 刺繍ロゴ オーバーサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 08時 20分に出品され03月24日 08時 20分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 "商品に興味をもって頂きありがとうございます。お値下げ交渉歓迎♪



■ アイテム名



Keboz

ケボズ



パーカー

スウェット

フーディ

フリークストア

刺繍ロゴ





■ カラー ホワイト、白、ブルー

■ 素材 コットン

■ サイズ





■ アイテム説明



freaks store コラボパーカー



大人気で即完売したケボズのパーカーです。

背中の刺繍ビッグロゴがポイントです♪





■平置き採寸サイズ(約cm)

肩幅67

身幅74

袖丈55.5

着丈71



※素人の採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。





◾コンディション



目立たない汚れが少しありますが

目立つものはなく、その他傷汚れ等なく総じて美品かと思います。





※used品、素人検品とご理解いただきご検討お願いいたします。





【その他】

▪️コンディションは個人的な見解になります。

▪️真贋済みの正規品を取り扱う、大手ブランド古物ショップにて購入いたしました。

▪️多少のお値下げ可能です。コメント下さい。

▪️素人検品のため、商品の状態については写真等でご判断お願いいたします。また、中古品ですので、小さい汚れ等にご理解のある方のみご検討をお願いいたします。

▪️匿名のゆうパケットポストにて通常発送予定ですが、変更する場合もございます。

▪️プロフィールをご一読ください。





ご不明な点はコメントください(^^)

フォロー割もございますので是非ご活用ください。





628-240814-107"

カラー···ホワイト

柄・デザイン···刺繍,無地/ワンポイント

タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ケボズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Keboz





パーカー フーディ スウェット 刺繍ロゴ オーバーサイズ