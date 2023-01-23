『【極希少】50s チャンピオン リバースウィーブ タタキタグ 中期 XS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 08時 46分に出品され05月05日 08時 46分に終了予定です。即決価格は20,680円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1950年代〜60年代 チャンピオン リバースウィーブUSA製 タタキタグ(中期)を出品致します。



本品、今ではほぼ見つける事は出来ないであろうタタキタグ期の 【 希少種 】 となります。タタキタグの中でも流通が極めて50-60年代までの中期のタタキタグになります。



胸のデザイン、また当時描かれたであろう胸の【2W】の文字も両方で程度のいいフェード感がありとてもカッコいいです。



またサイズも表記はXSですが、トリコタグや刺繍タグのリバースウィーブでいうMサイズ程の身幅があり、サイズ表記の割に非常に大きめです。参考までに166cm、58kgでジャストサイズで着用出来るサイズ感です。



資産価値としても十分ありますし、売る予定はありませんでしたが、大きい資金が必要になり手放す覚悟を決めました。



●実寸サイズ(平置き計測)

身幅(約 53cm)

肩幅(約 42cm)

袖丈(約 55cm)

身丈(約 51cm)



【状態】

ノーリペアの奇跡のコンディションです。生地も厚みは保っておりしっかりとしております。袖、裾リブ共にパンクや伸びもなく全体的にかなり良いコンディションかと存じます。右袖部分に僅かな黒のシミがございます。また首元が年代物ゆえに使用による若干の黄ばみがございますのでお写真でご確認下さいませ。



大切に保管しておりましたが、あくまでもusedの為、写真でご確認の上、完璧なものをお探しの方は購入をご遠慮下さいませ。



納得して購入して頂きたいのでご質問等ございましたらお気軽にコメントまで宜しくお願い致します。発送は圧縮して発送致しますので多少の畳シワはご了承下さいませ。



珍ピオン

リバースウィーブ

リバース

井口理

King Gnu

Champion

スウェット

スエット

両面

ARMY

USAFA

USMA

KINGS POINT

WEST POINT

染み込み

YALE

IOWA

OHIO

染込み

パーカー

タタキ

タタキタグ

トリコ

トリコタグ

単色タグ

単タグ

ランタグ

目無し

プリンストン

アイオワ

オハイオ

ブラウン

ミシガン

コーストガード

アイビー

ブラウン

ハーバード

完全目無し 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極希少】50s

チャンピオン

リバースウィーブ

タタキタグ

中期

XS