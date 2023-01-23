『セイレーンアズーロ リング k22 10号 パパラチアサファイア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 06時 00分に出品され03月24日 06時 00分に終了予定です。即決価格は45,798円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セイレーンアズーロの

約10号のk22パパラチアサファイアリングです。

クレオパトラシリーズです。

側面の穴に誕生石を入れられるようです。

購入した際に何もアナウンスなく、

知りませんでした。

艶消し処理をされており、手に馴染みます。

定価18万円



一度人の手に渡ったものという点に

ご留意ください。

柔らかい布で丁寧に拭いてからのお渡しとなります。



すり替え防止のため

ノークレーム・ノーリターンでよろしくお願いいたします。



号数···10号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ セイレーンアズーロ

リング

k22

10号

パパラチアサファイア