『kmrii ショルダーバッグ レザー カスタムオーダー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 10時 40分に出品され04月23日 10時 40分に終了予定です。即決価格は27,300円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 当方のカスタムオーダーで、世に２つとない品です。

メインフラップはシルバーレザー＋ブラウンハラコ

画像3のポケットの石はドゥルージー

画像6のフラップはスウェード、黒スタッズ



メインフラップの色褪せとハラコの擦れ以外、目立つ傷などありません。

中も破れやほつれなどなく、金具や持ち手も問題ありません。





中古品という事を理解した上でご購入下さい。



ブランド特有の加工がしてあります。

匂いや経年劣化などが気になる神経質な方はご遠慮下さい。



素材···本革



カラー···ブラック



#kmrii

#バッグ

#ショルダーバッグ

#レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ kmrii

ショルダーバッグ

レザー

カスタムオーダー