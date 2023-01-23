『kmrii ショルダーバッグ レザー カスタムオーダー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 10時 40分に出品され04月23日 10時 40分に終了予定です。即決価格は27,300円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格27300円
409 入札履歴
終了
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