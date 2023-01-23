『KÄRCHER JTK 高圧洗浄機【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 20時 45分に出品され04月26日 20時 45分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
ダイソン V8 スティッククリーナー 新品未使用品
¥ 13900
ロボット掃除機水拭き 両用3000pa強力吸引 超薄型 音声対応 Wifi
¥ 10826
ブラーバジェット m6 アイロボット iRobot ロボット掃除機 本体
¥ 9425
HITACHI▽CV-F50
¥ 8580
美品 iRobot ルンバ 642 ロボット掃除機 本体・充電器 動作確認済み
¥ 7410
ロボット掃除機 ROBOROCK S6 MaxV
¥ 11960
Anker EufyRoboVacL35Hybrid+ ロボット掃除機
¥ 13189
エンジン式高圧洗浄機 23MPa 7馬力 9.5/min コードレス 高出力
¥ 25300
UWANT リンサークリーナー B100-J
¥ 9750
yadea R6カーペットクリーナー
¥ 11050
ケルヒャー KARCHER スチームクリーナー プレミアム SC4 ホワイト
¥ 7644
アウトレット品 Dyson Micro ORIGIN 掃除機 SV33 FF
¥ 13205
東芝 ピンク サイクロン掃除機 VC-C4A 本体 2016年製
¥ 8096
未使用 新品 アイリスオーヤマ コードレス サイクロン 掃除機 車内掃除 ia
¥ 10608
日立 掃除機 PV-BFH900 ラクかるスティック
¥ 10111
Dyson ダイソン サイクロン V8 SV25 FF NI2 新品
¥ 13250
【未使用】Dyson ダイソン DC36 本体のみ
¥ 7098
【dyson】 ダイソン DC48 Turbinehead
¥ 16928
落札価格12870円
231 入札履歴
終了
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