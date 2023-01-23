『KÄRCHER JTK 高圧洗浄機【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 20時 45分に出品され04月26日 20時 45分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【静音設計】

KÄRCHERのJTKモデルは、静音設計が特徴で、周囲に配慮した使用が可能です。



【高圧洗浄機の性能】

最大水圧10MPaを誇り、頑固な汚れを効果的に除去します。さまざまな付属品が揃っており、用途に応じた洗浄が可能です。



【使いやすさ】

簡単な接続方法とQRコードによるマニュアル確認が可能で、初心者でも安心して使用できます。



- ブランド: KÄRCHER

- モデル: JTK

- 付属品: ホース、トリガーガン、スプレーランス、洗浄ノズル、延長ランス

- 特長: 静音設計、最大水圧10MPa、標準装備品

- 使用方法: 簡単接続、QRコードでマニュアル確認可能

- サイズ: コンパクトデザイン



ご覧いただきありがとうございます。

一昨年の年末にジャパネット高田で購入した

ケルヒャーの高圧洗浄機です。



使わずに保管していたので出品します

未開封品になります。



ノズルなどのオプションパーツが付属した

お得なセット商品だったと記憶したいます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用