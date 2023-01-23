『今日の２４時まで24000円→2万円SEQUELカーディガン【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 19時 24分に出品され03月03日 19時 24分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】SEQUEL（シークエル）

【品名】23AW MOHAIR CARDIGAN アーガイルモヘアニットカーディガン ブラック SQ-23AW-KN-01

【対象】メンズ

【表記サイズ】L

【実寸】着丈：63センチ 身幅：60センチ 裄丈：87センチ

【素材表記】画像参照

【原産国】日本製

【カラー】ブラック



かなり状態は綺麗です。

サイズはLサイズになります

おうち保管の為、画像をみて

気になる方はご遠慮下さい。







#SEQUEL#カーディガン



カラー···ブラック



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 今日の２４時まで24000円→2万円SEQUELカーディガン