『Lee/CROSS GRAIN(リー/クロスグレイン) プルオーバーパーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 06時 46分に出品され03月22日 06時 46分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着屋さんで購入しました。

着用機会が減ったため出品いたします。

全体的にフェード感があります。

所々に擦れで穴があいている部分があります。

プリントがひび割れています。

古着になりますので全体的に使用感がございます。

中古品になりますので、中古品や古着にご理解のある方のみ購入をお願い致します。



ブランド:Lee/CROSS GRAIN(リー/クロスグレイン)

カラー:ネイビー

身幅：61cm

肩幅：56cm

袖丈：61cm

着丈：69cm

※素人採寸です。ご了承ください。



親切丁寧、迅速な対応を心掛けております。

是非、ご検討くださいませ！

(出来る限りの値下げ交渉対応致します) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Lee/CROSS

GRAIN(リー/クロスグレイン) プルオーバーパーカー