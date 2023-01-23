『シングル 西川のトリプルタッチ敷ふとん。【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 13時 52分に出品され04月13日 13時 52分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布
|商品の状態:
|新品、未使用
京都西川 WARMFEEL20 【ウォームフィール】インナーケット 肌かけ
¥ 14250
正絹 真綿布団 ロマンス小杉
¥ 22620
新品 ベアフットドリーム ブランケット ストーン キングサイズ B816
¥ 14500
日本製綿掛けふとん シングルロング
¥ 10904
車中泊マット
¥ 9360
西川 日本製 羽毛掛け布団
¥ 11900
【NH様専用】イングランド産ダウン93% 1.3kg ブルー フローレス 掛
¥ 16965
純正毛布
¥ 8667
昭和西川 羽毛掛け布団 未使用品
¥ 7800
新品未使用！ ラプアンカンクリ リネンブランケット
¥ 11111
西川産業 marimekko◾️綿毛布 ブランケット ダブル
¥ 9360
リネンブランケット リトアニアリネン リネン ブランケット ナチュラル ベージュ
¥ 10920
h
¥ 10920
新品 カシウェア kashwere ブランケット ダマスク スレート/ホワイト
¥ 11295
テルスカイザー テラダウンケット
¥ 11000
SALE！ LAPUAN KANKURIT ポケットショール ウールブランケット
¥ 7020
MII様専用【未使用品】バーバリー 羽毛ひざ掛け 膝掛け BURBERRY
¥ 8034
京都西川 ローズ羽毛 グースダウン 95% 超長綿100 ニ層 1.2k
¥ 20768
落札価格7644円
848 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！