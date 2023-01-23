『シングル 西川のトリプルタッチ敷ふとん。【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 13時 52分に出品され04月13日 13時 52分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シングル 西川のトリプルタッチ敷ふとん。





しっかりタッチで、ボリューム感にも優れたバランス敷きふとん。プロファイルウレタン入り。体圧バランスを考えたウレタンのかたさ配置。



◆ 体をしっかり支える３層構造！

◆ ウレタン芯だから比較的軽量で持ち運びが便利です。



サイズ：1００×205cm、

詰めもの重量3.89kg、

生地・素材：側生地：ポリエステル100％/：

（詰めもの）、表層：ポリエステル100％、2.0kg、

中層：ウレタンフォーム、1.89kg、



※必ずプロフ確認の上ご購入願います。

商品を複数購入される場合、購入後ではなく購入前にご希望をお聞かせ下さい。

なお、同梱不可商品もございますので、必ずあらかじめご連絡下さいますようよろしくお願い申し上げます



アウトレット商品となりますので、傷がある場合がございます。

箱は、開封した為、ガムテープ跡や痛みがございます。

お安くしておりますのでご理解いただける方のみのご購入願います。



71 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 新品、未使用