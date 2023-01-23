『ルクロマキ le chromaqi バッグ hanamaru コラボ 韓国【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 06時 21分に出品され04月20日 06時 21分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 韓国のバッグブランド LE CHROMAQIと

Instagramで人気の

hanamaruさんとのコラボ商品です。



定価19800円



3回程度の使用でまだ綺麗かと思いますが

底に小さな汚れ、擦れがあります。

ご了承の上購入ください。

ショルダーベルトは未使用です。



小さくして発送しますのでシワができる場合が

あります。





以外HPより



素材：ダクロン100%（生活防水）

裏地：ダクロン100%

ウェビング： ナイロン100%

バインディングテープ：ダクロン100%

レザートリミング：スプリットレザー

カラー：ブラック Black

クロスボディキャリー&ショルダーキャリー

外部構造：1つの縦長ポケット、1つのキャリーケース固定用ポケット、2つのシャーリングサイドポケット内部構造：3つのオープンポケット、3つのジッパーポケット

金具（色：シルバー）

内部と外部に合計10個のポケットがあり、便利な収納が可能で、デイリーバッグに適しています。

ボン・ニュアージュ・バッグは、特別な日ではなくとも、毎日を新しいのように彩ります。

美しい空に浮かぶ雲のように、あなたの大切な瞬間を優しく、安全に守ります。

都市の忙しい日常から心地よい週末まで、どんなシーンにもマッチするモダンでシックな魅力のブラックカラーです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルクロマキ

le

chromaqi

バッグ

hanamaru

コラボ

韓国