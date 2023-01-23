『70s 米軍 USN G-1 フライトジャッケット 44 /40s 50s【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 23時 38分に出品され04月27日 23時 38分に終了予定です。即決価格は19,329円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#karma173vintage







米軍"G-1"フライトジャケット。





年々枯渇の激しいアイテムの一つです。



こちらは70年代のものになります。





しなやかなゴートスキンレザー、着心地も抜群です。





この機会に是非ご検討くださいませ。





【Condition】リブにダメージあり。レザーに小キズ、裏地に画像ではわかりづらいですが汚れあり。着用感ございますがまだまだご愛用いただけます。





【Color】 BROWN





【Material】 LEATHER





【Size】 44



着丈 65cm

身幅 58cm

肩幅 48cm

袖丈 66cm



※多少の誤差はご了承下さいませ。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

米軍

USN

G-1

フライトジャッケット

44

/40s

50s