『ゴヤール GOYARD ハンドバッグ ミニ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 12分に出品され03月14日 00時 12分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゴヤール GOYARD ハンドバッグ ミニ



カラー:グレー



友人から頂いた物で1度も使用していません。



付属品等はありませんので、バッグ本体とミニポーチのような物のみとなりますので、袋等はございません。



神経質な方はお控えください。



商品の交換、返金等はできませんので、よろしくお願いいたします。



商品を購入する際1度お声かけの方よろしくお願いいたします。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ゴヤール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ゴヤール

GOYARD

ハンドバッグ

ミニ