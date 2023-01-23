『ARMANI●エンポリオアルマーニ EA7＜ダウン ジャケット＞●M2011c【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 23時 19分に出品され04月17日 23時 19分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品説明●



【表示サイズ】ー（Mサイズ相当）

165cm～175㎝ぐらいの方にいいサイズです

（以下の実寸サイズをご参考ください）



【着丈】約66㎝



【身幅】約52㎝



【肩幅】約46㎝



【袖丈】約68㎝





【カラー】グリーン





【コンディション】

内タグが切り取られており素材は不明ですが、詰め物はダウンです。

目立った汚れや傷はなく美品です。

写真を参照いただきますようお願いいたします。







■柔らかな生地で肌触り良く着て頂けます



■ユニセックスで幅広く着用できます



■スッキリとしたシルエットです











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※配送について 15時までのご購入（ご入金）で即日発送いたします。翌日にはお届けできます！（一部地域を除き） それ以降はご購入日の翌日になります！ ※土日祝日お休みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンポリオアルマーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARMANI●エンポリオアルマーニ

EA7＜ダウン

ジャケット＞●M2011c