『バーキン35 値下げ不可【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 20分に出品され03月24日 12時 20分に終了予定です。即決価格は885,500円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 H四角囲み刻印

クシュベル

ゴールド？正式な呼び名はわかりません。

ゴールド金具

角スレ等、使用による細かい劣化はありますが、一見とても綺麗で普通にお使いいただくには問題ありませんが、状態は写真でご確認ください。

20年も前の物なので、付属品は写真に写っているカデナのみです。

すり換え防止の為返品交換不可。

複数の中古ショップにて査定だした事があり、100万超えの査定額頂いております。

今、定価で170万超え&店頭で全然出会えないお品なので是非この機会に♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バーキン35

値下げ不可