『バーキン35 値下げ不可【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 20分に出品され03月24日 12時 20分に終了予定です。即決価格は885,500円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|エルメス
ショルダーバッグ 本革 上品 黒 編み込み 夏コーデ 白 牛革 長財布 ブラック
¥ 7799
カルティエ Cartier ミニボストンバッグ マストライン ボルドー
¥ 11000
グッチ GUCCI 黒 ショルダーバッグ
¥ 14235
J&M DAVIDSON ミニポシェット silver
¥ 8572
【ほぼ未使用】バレンシアガ ハンドバッグ 現行モデル メガジップ レザー グレー
¥ 31278
アディダス オリジナル リバーシブル バックパック ショップ リュック ナイロン
¥ 10374
クリスチャンディオール トロッター ピンク ハンドバッグ ミニボストン No.1
¥ 10920
あずら様専用確認
¥ 12000
☆バーバリーブルーレーベル ノバチェック ショルダーバッグ☆
¥ 8190
バッグ3点まとめ売り＋ヘアアクセ付 レディース ショルダーバッグ トートバッグ
¥ 10530
GUCCI・バッグ
¥ 14025
希少 極美品 トリーバーチ ワンショルダー トートバッグ ネイビー パンチング
¥ 9620
【新品未開封】familiar ×FEILER バッグとファミちゃん
¥ 20196
フェラガモ ショルダーバッグ 美品✨
¥ 22230
HERZ フィットバッグ 2wayショルダーバッグ
¥ 14950
コンテス クロコ革バッグ
¥ 9750
[一品限り]coach ポーチ ショルダーバッグ
¥ 12340
新品未使用⭐️ANTEPRIMA アンテプリマ⭐️ スタンダードZ⭐️シルバー
¥ 29480
落札価格885500円
988 入札履歴
終了
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