『グッチ ハンド バッグ 黒 革 フォーマル FM265【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 22時 30分に出品され03月24日 22時 30分に終了予定です。即決価格は12,934円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

縦：約19cm

横：約29cm

厚さ：約6cm



持ち手：ハンドル 約41.5cm



仕様：留め具開閉式

ポケット：1ヶ所



色：ブラック

素材：エナメル

刻印・シリアルなど：081.3117.002046

付属品：保存袋



【状態ランク】

状態ランク：BA



S：新品、未使用or未使用に近い

A：目立った傷や汚れなし

AB：目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA：やや傷や汚れあり

B：やや傷や汚れあり

BC：やや傷や汚れありor傷や汚れあり

C：傷や汚れあり

D：全体的に状態が悪い



【商品詳細】

全体的に使用感があります。

ファスナーの開閉はスムーズです。

留め具の留まりに問題はありません。

素材のベタつきはありません。

表面、ハンドルに型崩れがあります

表面内側にキズ、スレ、剥がれがあります。

ハンドルに浮きがあります。

上記ダメージはありますが、普段使いには問題なくお使いいただける商品です。



※鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、こちらでは真贋に問題がないと認識しております。

万が一にも偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※使用感、劣化の状態の判断には個人差があります。

あくまでも中古品とのご認識のうえ、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控え願います。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございます。



※発送はメルカリ便のみの対応となります。

他の発送方法については、こちらでは一切お受けしかねますので、あらかじめご了承ください。



FM265-76



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ グッチ

ハンド

バッグ

黒

革

フォーマル

FM265