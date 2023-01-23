『【F20号】片岡球子【めでたき富士】肉筆保証/表裏サイン・落款有り/油彩【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 21時 06分に出品され04月14日 21時 06分に終了予定です。即決価格は40,911円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
ロジェ・ミュール 南フランス インテリア F2号 油絵 本物 絵画 額縁 箱付き
¥ 15000
DEATH NYC 世界限マリリン・モンロー/ ヴィトン 現代アート
¥ 10140
松田奈那子 「雨上がり」
¥ 45000
(611*Z298)絵画 掛軸 日本画掛軸 横山大観 玉堂 志功 骨董 茶掛軸
¥ 7644
ゴッホピカチュウ キャンバスアート Sサイズ 45×35cm
¥ 14667
江口 繁 「For Miss Lawrence #3」
¥ 30000
専用 色鉛筆画 猫 猫の絵 オーダーページです♪
¥ 7488
フランフラン アート
¥ 9750
檜山健三「チューリップ園」10号油彩,皆喜ぶ幸せ一杯な情景,人気代表作
¥ 12870
モーガンマッセン アクリルアート A2
¥ 18360
（F6号）畦地梅太郎「山の親子」共シール/表裏サイン有り/油絵/落款有
¥ 14850
関口静子 チューリップ 静物画 油彩 油絵 絵画 美術品 アート 昭和レトロ
¥ 7644
絹谷幸二、『黄金背景 薔薇』、希少レゾネ、高級額装付、版上サイン入り
¥ 14750
絵画 水彩肉筆画 真作 納健『DENMARK デンマーク』サイン有り
¥ 10010
作者不明 油彩 肉筆『あふれる花』表サイン 裏サイン F6号 額装 a883
¥ 30800
神聖画 『弥勒の再下生』 ３枚セット 加古藤市 熊田良雄画伯
¥ 18819
中国 清国人 画家 呉東槐(号植庭) 人物 肉筆掛軸
¥ 24564
大澤扶二子■赤い薔薇■油彩画■絵画■新品額装■F4号サイズ■油彩画■絵画■油絵
¥ 9282
落札価格40911円
649 入札履歴
終了
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