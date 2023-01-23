『ルシアンペラフィネ ✴︎✴︎✴︎ ジャージ lucien pellat-finet【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 03時 52分に出品され05月03日 03時 52分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #大人買い

#ペラフィネコレクター





ルシアンペラフィネ





ジップアップ プルオーバー ジャージ

ネイビー





表記：XS

実寸：約 （肩幅 47.5 身幅 53 袖丈 59.5 着丈 62.5）㎝



表記は、XSですがMサイズ相当です(˃̵ᴗ˂̵)!







ラブレス

ヒステリックグラマー

アルマーニ

ロアー

L P F

wjk

AMIRI

ATON

AKM

クライミー

グラム

ファセッタズム

コモリ

Y-3





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lucien pellat-finet ルシアンペラフィネ LPF トートバック スカルモノグラム 黒×白 男女共用



平野紫耀

玉森 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルシアンペラフィネ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ルシアンペラフィネ



✴︎✴︎✴︎

ジャージ lucien

pellat-finet