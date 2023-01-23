『エルモ Tシャツ Lサイズ ELMO キャラクター【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 22時 44分に出品され03月26日 22時 44分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



■サイズ表記 L

■方身長167cm痩せ型でジャスト目の着心地

■フェード感はあります。

素人ですので見逃しているダメージがある場合があります。

■裾 シングル 袖 シングル



寸法は素人採寸ですが、下記の通りです。

肩幅···46cm

身幅···51cm

袖丈···19cm

着丈···63cm



※こちらの商品は古着という事をご理解の上

ご購入お願い致します。

プロフィールもご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: エルモ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ エルモ

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Lサイズ

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